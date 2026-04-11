Six Nations | Azzurre resistono nel primo tempo poi la Francia travolge

Nel primo turno della Guinness Women’s Six Nations 2026, la squadra italiana ha affrontato la trasferta in Francia. Dopo un inizio in cui ha resistito nel primo tempo, la squadra italiana ha subito un progressivo allungo da parte dell’avversaria francese. La partita si è conclusa con un punteggio di 40-7 a favore della Francia, in una sfida disputata allo Stade des Alpes di Grenoble.

L’esordio dell’Italia femminile nella Guinness Women’s Six Nations 2026 si è concluso con un netto scacco allo Stade des Alpes di Grenoble, dove le Azzurre sono state superate dalla Francia per 40-7. Nonostante una prima frazione di gioco caratterizzata da un equilibrio tattico che ha la squadra di Fabio Roselli in linea con le padrone di casa, il secondo tempo ha segnato un distacco netto dovuto alla maggiore concretezza delle Bleus nel trasformare il possesso in punti. Equilibrio e gestione territoriale nel primo tempo. La sfida iniziata questo sabato 11 aprile ha una compagine italiana inizialmente molto reattiva. Nelle fasi iniziali del match, le giocatrici guidate da Roselli hanno mostrato una struttura solida, riuscendo a dominare i contrasti nel breakdown e a esercitare una pressione costante sulla metà campo francese.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Six Nations: Azzurre resistono nel primo tempo, poi la Francia travolge Italia nel girone A di Nations League con Francia, Belgio e TurchiaLa Nations League 2026/27 presenta una cornice competitiva di alto livello per l’Italia, impegnata in una fase preliminare che mette a confronto le... Nations League: Italia nel girone di ferro con Francia e BelgioL’Italia di Gennaro Gattuso si prepara a un autunno di fuoco nel Gruppo 1 della Lega A.