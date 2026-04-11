Oscar Hiljemark ha commentato la situazione attuale durante un’intervista nello stadio Olimpico, affermando che, nonostante le difficoltà, si sente molto orgoglioso. Le sue parole sono state trasmesse dai microfoni di Sky Sport, dove ha espresso il suo punto di vista sulla condizione della squadra e l’atteggiamento tenuto in questa fase. La sua dichiarazione ha attirato l’attenzione degli spettatori presenti e di chi seguiva la trasmissione.

"La nostra situazione è difficile, ma sono molto orgoglioso". Così ha parlato Oscar Hiljemark nella pancia dello stadio Olimpico ai microfoni di Sky Sport. In particolar modo, rispetto agli ultimi due pesantissimi ko in trasferta contro la Juventus e contro il Como, nei quali i nerazzurri hanno visibilmente staccato la spina, l’attaccante ha notato una differenza: "Ho visto una squadra che non ha mollato, soprattutto per i nostri tifosi (i 668, considerando il vincolo della tessera, che hanno applaudito la squadra al termine della gara, ndr). Ho visto una squadra viva". Certo, il Pisa ha una grandissima difficoltà, quella di segnare. "Sì, vedendo le statistiche vediamo come creiamo occasioni ma non le sfruttiamo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Situazione difficile, ma sono orgoglioso"

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