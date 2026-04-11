La Sir Susa Scai Perugia ha ottenuto una vittoria importante nella semifinale dei play-off, portandosi avanti due a zero nella serie. La squadra ha dimostrato di saper ripartire dagli errori commessi, consolidando il vantaggio contro la rivale diretta. La gara si è conclusa con un risultato positivo per i padroni di casa, che ora si trovano in una posizione favorevole per la qualificazione alla fase successiva.

Ancora un successo per la Sir Susa Scai Perugia che adesso è avanti due a zero nella semifinale dei play-off. Decisive in favore dei bianconeri le accelerazioni fatte nei momenti topici. Questo il commento dello schiacciatore ucraino Oleh Plotnytskyi a fine gara: "La pazienza della squadra è diventata grande, siamo migliorati in questo aspetto, adesso sappiamo attendere, non ci abbattiamo, ma sappiamo ripartire dagli errori, così si diventa grandi. Anche nel secondo set mi sembra che abbiamo fatto bene, nonostante il 6-0 iniziale. Abbiamo recuperato, poi loro non hanno mollato, vincendo un set che hanno meritato. Con il nostro ritmo abbiamo recuperato, pian piano siamo arrivati a fargli sentire il fiato sul collo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Sir, abbiamo imparato a ripartire dagli errori"

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