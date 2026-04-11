Sinner-Zverev oggi in tv | a Montecarlo va in scena una semifinale da alta tensione

Oggi, sabato 11 aprile, si gioca la semifinale del Masters 1000 di Montecarlo tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. La partita si svolge in diretta televisiva e rappresenta uno degli appuntamenti principali del torneo. Entrambi i giocatori si affrontano in un match che promette grande spettacolo, con la semifinale che si svolge su un campo in terra battuta.

Oggi, sabato 11 aprile, Jannik Sinner torna in campo per la semifinale del Masters 1000 di Montecarlo contro Alexanders Sverez. Il match è in programma sul Court Ranieri III non prima delle 13.30 e si presenta come una sfida di altissimo livello, tra due giocatori che conoscono bene il peso di appuntamenti del genere. Sinner arriva all’incorno dopo una prova convincente nei quarti, con l’obiettivo di confermarsi anche sulla terra rossa monegasca. L’azzurro è reduce dal successo in due set contro Felix Auger-Aliassime, una risposta importante dopo qualche passaggio a vuoto accusato nel turno precedente contro Tomas Machac. Dall’altra parte Sverrei ha dovuto lavorare di più per piegare Joao Fonseca, imponendo in tre set grazie alla maggiore esperienza nella gestione dei momenti chiave. 🔗 Leggi su Sportface.it

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SINNER-ZVEREV OGGI A INDIAN WELLS: A CHE ORA E DOVE VEDERE IL MATCH DELLA SEMIFINALE

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