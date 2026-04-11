Nella semifinale di Montecarlo tra Sinner e Zverev, l'azzurro ha subito ottenuto un break nel primo gioco. L'incontro si svolge sui campi della città, con i due tennisti che si sfidano per avanzare alla finale. La partita è trasmessa in diretta e sta attirando l'attenzione degli appassionati di tennis. La sfida prosegue con i giocatori che cercano di ottenere un vantaggio nel primo set.

Zverev parte bene, perfino con qualche variazione. Poi però Sinner entra in partita e ottiene subito il break rimontando da 40-15. La prima spallata al match dell’azzurro. Inizia il riscaldamento tra il numero 2 e il numero 3 al mondo. Zverev arriva la semifinale dopo aver faticato con Garin, ma anche dopo aver battuto Fonseca. Sinner invece ha rischiato contro Machac, ma poi ha superato bene Auger-Aliassime. Sinner con una vittoria oggi salirebbe a quota 13mila punti, sorpassando virtualmente Carlos Alcaraz nel ranking Atp. Lo spagnolo è impegnato nella seconda semifinale di Montecarlo, contro Bublik. Se dovessero vincere a entrambi, sarà invece la finalissima di domani a stabilire chi sarà il numero 1 al mondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sinner-Zverev, la semifinale di Montecarlo in diretta: subito un break per l’azzurro

Sinner-Zverev, la semifinale di Montecarlo in diretta: a breve l’inizio del matchSinner con una vittoria oggi salirebbe a quota 13mila punti, sorpassando virtualmente Carlos Alcaraz nel ranking Atp.

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La sfida tra Sinner e Zverev per un posto in finale a Montecarlo. Il match è appena iniziato: segui la diretta - facebook.com facebook

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