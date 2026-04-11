Tra pochi minuti prenderà il via la semifinale di Montecarlo tra i due giocatori. La partita si svolge sul campo principale del torneo e attirerà l’attenzione degli appassionati di tennis. Entrambi i contendenti si sono qualificati dopo aver superato diversi avversari nelle fasi precedenti. La sfida si preannuncia equilibrata, con i due atleti pronti a dar vita a un incontro intenso e competitivo.

Sinner con una vittoria oggi salirebbe a quota 13mila punti, sorpassando virtualmente Carlos Alcaraz nel ranking Atp. Lo spagnolo è impegnato nella seconda semifinale di Montecarlo, contro Bublik. Se dovessero vincere a entrambi, sarà invece la finalissima di domani a stabilire chi sarà il numero 1 al mondo. Sinner guida 8 a 4 nei precedenti contro Zverev. L’altoatesino ha una striscia aperta di 7 successi consecutivi. La sua ultima sconfitta agli Us Open 2023, mentre nell’unico precedente a Montecarlo fu ancora Zverev a imporsi in tre set. Jannik Sinner e Alexander Zverev si sfidano nella semifinale del Masters 1000 di Montecarlo 2026, sulla terra rossa del Principato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sinner-Zverev, la semifinale di Montecarlo in diretta: a breve l’inizio del match

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