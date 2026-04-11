Sinner-Zverev e Alcaraz-Vacherot oggi in tv | orari semifinali ATP Montecarlo canali streaming

Oggi si disputano le semifinali del torneo ATP di Montecarlo, con due incontri tra i primi quattro teste di serie. Per la prima volta dal 2008 e solo la seconda volta in oltre 50 anni, i tre più alti classificati sono presenti insieme in questa fase del torneo. Gli incontri saranno trasmessi in diretta televisiva e disponibili in streaming, con orari e canali da consultare per seguire le partite.

Siamo giunti al momento dei migliori quattro del Masters 1000 di Montecarlo. Per la prima volta dal 2008, e per la seconda nell’era delle classifiche computerizzate (1973), ci sono i primi tre come teste di serie: Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Alexander Zverev. E il quarto nome è quello di Valentin Vacherot, che ha finora esaltato i monegaschi giunti per sostenerlo. LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ZVEREV DALLE 13.30 LA DIRETTA LIVE DI ALCARAZ-VACHEROT (NON PRIMA DELLE 15.30) Sinner-Zverev è ormai un classico degli ultimi sette mesi, visto che siamo al sesto confronto in questo arco di tempo. Quelli citati sono tutti match vinti da Jannik, che dall’ultima sconfitta con il tedesco (US Open 2023) ci ha perso solo due set, uno a Cincinnati 2024 e l’altro nell’ultima finale di Vienna. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Alcaraz-Vacherot oggi, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streamingSuperare l’esame del numero 1 del mondo, nonché detentore del titolo, per regalarsi il sogno della finale davanti al pubblico di casa.

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Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sempre più vicini: il programma delle semifinali a Monte CarloSabato è il giorno dedicato alle semifinali: in campo le prime tre teste di serie e l'outsider padrone di casa. sportal.it

LIVE Sinner-Zverev, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: terza semifinale nell’arco di 40 giorniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner-Zverev Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare ... oasport.it

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Sinner prepara la sfida con Zverev In semifinale a Monte-Carlo l’azzurro si aspetta un tedesco aggressivo e molto solido al servizio: sarà una partita durissima. La chiave Restare concentrato su sé stesso e su quello che deve fare in campo #Sinne x.com