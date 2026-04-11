All'inizio del torneo Masters 1000 di Miami, Jannik Sinner ha ottenuto una vittoria netta contro Damir Dzumhur. Durante il match, un tifoso ha urlato più volte, disturbando l’atmosfera. La partita si è conclusa con il risultato favorevole all’italiano, in un contesto caratterizzato anche da lamentele da parte di altri spettatori. La performance di Sinner ha attirato l’attenzione dei presenti, tra applausi e qualche episodio di disturbo.

L’esordio di Jannik Sinner al Masters 1000 di Miami è stato segnato da una vittoria sul campo contro Damir Dzumhur, ma anche da un clima di disturbo causato da un membro del pubblico. L’azzurro, che ha chiuso il match con un punteggio di 6-3 e 6-3, ha dovuto gestire le urla di uno spettatore molesto, manifestando il proprio disappunto verso l’arbitro e mostrando un gesto di estrema cortesia nei confronti dell’avversario bosniaco. Disturbi tra gli spalti e la reazione diplomatica dell’azzurro. Nonostante il dominio tecnico mostrato da Sinner, che ha impiegato solo due game per impostare il ritmo della sfida, l’atmosfera nel campo di Miami è stata incrinata dalle provocazioni di un tifoso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sinner travolge Dzumhur a Miami: vince tra le urla di un tifoso

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