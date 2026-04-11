Sinner per la prima volta in finale a Montecarlo Battuto Zverev in due set

Jannik Sinner ha raggiunto per la prima volta la finale del torneo di Montecarlo battendo in semifinale Sascha Zverev, classificato come numero tre al mondo. La partita si è conclusa con il punteggio di 6-1, 6-4 in un'ora e 20 minuti di gioco. La vittoria permette all'italiano di accedere alla finale del torneo sul cemento monagasco.

MONTECARLO – Jannik Sinner giocherà per la prima volta la finale a Montecarlo: battuto in semifinale il n.3 del mondo Sascha Zverev con il punteggio di 6-1, 6-4 in un’ora e 20'. Quarta finale 1000 consecutiva, dove incrocerà uno tra Alcaraz e Vacherot. Partita quasi perfetta per Jannik, che ha concesso appena 7 punti al rivale nei propri turni di battuta. Come detto si tratta della prima finale sulla terra rossa del Principato per il 24enne di Sesto Pusteria, che aveva perso le due semifinali precedenti nel 2023 (contro Rune) e nel 2024 (contro Tsitsipas). Sinner diventa il decimo italiano a conquistare la finale del Torneo Atp di Montecarlo. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Sinner per la prima volta in finale a Montecarlo. Battuto Zverev in due set Sinner vola per la prima volta in finale a Montecarlo. Battuto Zverev in due setMONTECARLO – Jannik Sinner giocherà per la prima volta la finale a Montecarlo: battuto in semifinale il n. Atp Montecarlo, Sinner in finale: Zverev battuto in due setMontecarlo, 11 aprile 2026 – È in finale Jannik Sinner dopo aver battuto Alexander Zverev ai quarti dell’Atp di Montecarlo.