Sinner oggi contro Zverev a Montecarlo | a che ore e dove vedere in tv la semifinale

Oggi a Montecarlo si sfidano Jannik Sinner e Alexander Zverev nella semifinale del torneo. L'incontro si svolge sui campi in terra battuta e inizierà nel primo pomeriggio. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e sarà possibile seguirla anche in streaming online. Entrambi i tennisti cercano di raggiungere la finale, dopo aver superato i turni precedenti del torneo.

Montecarlo, 11 aprile 2026 - Jannik Sinner punta a ottenere la qualificazione per quella che sarebbe la sua prima finale in carriera al Masters 1000 di Montecarlo, dopo che nel 2023 e nel 2024 la sua corsa era stata fermata a un passo dall'atto conclusivo prima dal danese Holger Rune e successivamente dal greco Stefanos Tsitsipas. Per farcela, l'italiano deve battere Alexander Zverev, reduce dalla vittoria per 7-5, 6-7, 6-3 ai danni del brasiliano Joao Fonseca. Il classe 2001 viene invece dal successo per 6-3, 6-4 contro Félix Auger-Aliassime. Grazie all'affermazione ai danni del canadese, il ragazzo nato a San Candido non solo ha strappato il pass per la semifinale del torneo monegasco, ma è pure diventato il quarto giocatore a ottenere almeno 20 vittorie consecutive a livello di Masters 1000. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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SINNER-ZVEREV OGGI A INDIAN WELLS: A CHE ORA E DOVE VEDERE IL MATCH DELLA SEMIFINALE

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