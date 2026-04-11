Durante un'intervista, il giocatore italiano ha interrotto la conversazione dicendo di non riuscire a parlare. La finale del 'Rolex Monte-Carlo Masters' si svolgerà contro Carlos Alcaraz, che ha superato gli avversari precedenti per arrivare a questa partita. Si tratta del terzo torneo

Come da pronostico sarà Carlos Alcaraz l'avversario di Jannik Sinner nella finale del 'Rolex Monte-Carlo Masters', terzo "1000" stagionale, dotato di un montepremi di 6.309.095 euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco. Il tennista spagnolo, numero 1 del mondo e del tabellone nonché campione in carica, ha battuto in semifinale il monegasco Valentin Vacherot in due set con il punteggio di 6-4, 6-4. Nella prima finale del 2026 tra Alcaraz e Sinner in palio ci sarà non solo il trofeo del principato ma anche il primato in classifica: i caso di successo lo spagnolo si confermerà numero 1 del mondo, se vince Sinner sarà lui a balzare al comando del ranking Atp.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sinner non riesce a finire l'intervista: "Non riesco a parlare...". Cosa è successo

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