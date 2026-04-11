Per il terzo torneo di fila, Jannik Sinner e Alexander Zverev si sfidano in semifinale, mantenendo un testa a testa che si ripete nel tempo. Sinner ha vinto le ultime due sfide dirette, confermando una serie positiva contro il tedesco. Tuttavia, c’è un match non ancora risolto tra i due, legato a una precedente manifestazione a Montecarlo, che rimane aperto. La partita rappresenta un nuovo capitolo di questa rivalità.

Per il terzo torneo consecutivo si affrontano in semifinale Jannik Sinner e Alexander Zverev, rispettivamente n.2 e n.3 delle classifiche mondiali. L’italiano ed il tedesco scenderanno in campo oggi sul Ranieri III del Country Club del Principato di Monaco in occasione del penultimo atto del Masters 1000 di Montecarlo 2026, primo grande evento su terra battuta della stagione. Il favorito d’obbligo non può che essere il 24enne nativo di San Candido, ormai ad un passo dal sorpasso sul rivale spagnolo Carlos Alcaraz in vetta al ranking ATP dopo aver completato il Sunshine Double sul cemento americano tra Indian Wells e Miami. I precedenti indicano inoltre una netta superiorità dell’altoatesino, in vantaggio 8-4 nei testa a testa ufficiali disputati nel circuito maggiore. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner in serie positiva con Zverev. Ma c’è un conto in sospeso relativo a Montecarlo

Sinner in semifinale a Montecarlo: battuto in due set Auger-Aliassime. Ora la sfida con ZverevMONTECARLO (PRINCIPATO DI MONACO) – Jannik Sinner è in semifinale a Montecarlo: ha liquidato in due set il canadese Auger-Aliassime.

Montecarlo, Sinner è un rullo compressore: Auger-Aliassime Ko in due set. Ora la sfida della semifinale è con ZverevProvare a difendere strenuamente i turni di battuta non è bastato: mani sui fianchi e testa bassa per lo più, il canadese Auger-Aliassime si è dovuto...

Sinner & Zverev Full Exhibition Tennis Show | Monte-Carlo 2026

Temi più discussi: Jannik Sinner oggi al Montecarlo Masters 2026 contro Tomas Machac: programma, orario e dove vedere la partita in diretta tv e streaming · Tennis ATP; Alcaraz in palla come Sinner: finale a Montecarlo con il n. 1 in palio?; Montecarlo, Alcaraz e Sinner a un passo dalla finale che vale titolo e numero uno del mondo; Cosa è successo a Sinner con il medico al cambio di campo, e come sta dopo l'incontro con Machac a Montecarlo.

Sinner in serie positiva con Zverev. Ma c’è un conto in sospeso relativo a MontecarloPer il terzo torneo consecutivo si affrontano in semifinale Jannik Sinner e Alexander Zverev, rispettivamente n.2 e n.3 delle classifiche mondiali. oasport.it

Semifinale Sinner-Zverev: orari, diretta Sky e differita in chiaro su TV8Un'opportunità importante per un pubblico più ampio è offerta dalla differita in chiaro: TV8 trasmetterà la semifinale a partire dalle ore 14:30, con la possibilità di seguirla anche in streaming sul ... it.blastingnews.com

Jannik Sinner torna in semifinale nella "sua" Monte-Carlo e ritrova Alexander Zverev. Nei quarti l'italiano ha battuto in due set Auger-Aliassime con il risultato di 6-3, 6-4, faticando meno rispetto alla maratona con Machac e ha potuto preservare delle energie p - facebook.com facebook

#Sinner- #Zverev all'Atp Monte-Carlo, alle 13.30 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW #SkySport #SkyTennis x.com