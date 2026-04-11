Jannik Sinner si prepara a disputare la sua prima finale a Montecarlo, dopo aver eliminato in semifinale il numero tre del mondo, Alexander Zverev, con i punteggi di 6-1, 6-4 in un’ora e 20 minuti. Il tennista italiano ha espresso entusiasmo per l’occasione, dichiarando di non vedere l’ora di giocare contro Alcaraz, sottolineando il suo desiderio di affrontare queste partite.

Jannik Sinner giocherà per la prima volta la finale a Montecarlo: battuto in semifinale il n.3 del mondo Alexander Zverev con i parziali di 6-1, 6-4 in un’ora e 20?. Quarta finale 1000 consecutiva, dove incrocerà uno tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e Valentin Vacherot. Partita quasi perfetta per Jannik, che ha concesso appena 7 punti al rivale nei propri turni di battuta. Sinner è il 10° italiano a giocare finale nel Principato, l’ultimo a riuscirci (vincendo) è stato Fabio Fognini nel 2019. Jannik Sinner ha commentato così la sua prestazione: “ Sono davvero felice di come sono andate le cose: siamo arrivati qui con l’obiettivo di capire a che punto fossimo e ho avuto sensazioni positive fin dai primi scambi.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner guarda alla finale: “Alcaraz? Non vedo l’ora…Gioco per queste partite”

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