Sinner | Finale con Alcaraz? È lui il favorito non avrei nulla da perdere

Da gazzetta.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver vinto la semifinale al Masters 1000 di Montecarlo contro Sascha Zverev con il punteggio di 6-1 6-4, Jannik Sinner ha commentato le proprie possibilità in vista della finale. Il tennista italiano ha dichiarato che il suo avversario in finale sarà Carlos Alcaraz, considerato il favorito, e ha affermato di non avere nulla da perdere in quell'incontro.

Le parole di Jannik Sinner dopo la vittoria in semifinale al Masters 1000 di Montecarlo contro Sascha Zverev, sconfitto in due set con il punteggio di 6-1 6-4.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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