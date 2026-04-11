Sinner | Finale con Alcaraz? È lui il favorito non avrei nulla da perdere

Dopo aver vinto la semifinale al Masters 1000 di Montecarlo contro Sascha Zverev con il punteggio di 6-1 6-4, Jannik Sinner ha commentato le proprie possibilità in vista della finale. Il tennista italiano ha dichiarato che il suo avversario in finale sarà Carlos Alcaraz, considerato il favorito, e ha affermato di non avere nulla da perdere in quell'incontro.