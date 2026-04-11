Sinner e Alcaraz separati da 50 punti nella Race! Lo scontro diretto consentirà un allungo ad entrambi

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner sono distanziati di cinquanta punti nella classifica ATP Race, che valuta solo i risultati della stagione in corso. Lo scontro diretto tra i due giocatori potrebbe dare l'opportunità a entrambi di allungare sulla concorrenza e migliorare la loro posizione nella graduatoria. La lotta per la leadership si fa più serrata con il passare delle settimane e le prossime partite saranno decisive.

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner sono separati da appena cinquanta lunghezze nella ATP Race, la graduatoria che prende in considerazione esclusivamente i risultati conseguiti durante la stagione tennistica in corso. Lo spagnolo si trova al comando con 3.600 punti, tallonato dall’italiano a quota 3.550: questo il quadro della situazione alla vigilia della finale del Masters 1000 di Montecarlo, dove i due grandi rivali si troveranno uno di fronte all’altro (appuntamento alle ore 15.00 di domenica 12 aprile). L’atto conclusivo sulla terra rossa del Principato avrà un peso specifico non indifferente in questo contesto, perché chi riuscirà ad alzare al cielo il trofeo potrà operare un allungo rilevante al comando della ATP Race: Alcaraz volerebbe a 3.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sinner e Alcaraz separati da 50 punti nella Race! Lo scontro diretto consentirà un allungo ad entrambi Sinner e Alcaraz divisi da appena 50 punti nella classifica ATP Race!Jannik Sinner ha aperto una splendida striscia di risultati postivi nel mese di marzo, trionfando al Masters 1000 di Indian Wells e al Masters 1000... Jannik Sinner avvicina Alcaraz di prepotenza nella ATP Race! Può ricucire (quasi) tutto lo strappo a Miami: la classificaJannik Sinner ha aperto una splendida striscia di risultati postivi nel mese di marzo, trionfando al Masters 1000 di Indian Wells e spingendosi in...