Sinner domina Zverev in due set e vola in finale a Montecarlo

Jannik Sinner ha battuto Alexander Zverev in due set, qualificandosi per la finale del torneo Master 1000 di Montecarlo. Nel primo set, l’italiano ha vinto 6-1, mentre nel secondo, più equilibrato, ha concluso con il punteggio di 6-4. La partita si è svolta sulla terra battuta del torneo monaguese, con Sinner che ha conquistato il passaggio alla fase decisiva della competizione.

Jannik Sinner supera Alexander Zverev e vola in finale al Master 1000 di Montecarlo. L’altoatesino ha avuto la meglio contro il tedesco, imponendosi in due set: il primo dominato con il punteggio di 6-1, il secondo più combattuto e chiuso con il punteggio di 6-4. Prima di incontrare Zverev in semifinale, Sinner ha battuto il canadese Félix Auger-Aliassime ai quarti e il ceco Tomas Machac agli ottavi. La prima volta in finale a Montecarlo. Per Sinner si tratta della prima volta in assoluto che arriva in finale a Montecarlo. Con la vittoria su Zverev, inoltre, l’altoatesino diventa il terzo tennista della storia – dopo Roger Federer e Novak Djokovic – arealizzare il Sunshine Double (ossia a vincere a Miami e Indian Wells) e andare anche in finale a Montecarlo nella stessa stagione.🔗 Leggi su Open.online Sinner vola in finale a Montecarlo: Zverev ko in due setPrestazione dominante dell’azzurro, che supera il tedesco 6-1 6-4 e conquista la prima finale nel Principato. Sinner vola per la prima volta in finale a Montecarlo. Battuto Zverev in due setMONTECARLO – Jannik Sinner giocherà per la prima volta la finale a Montecarlo: battuto in semifinale il n.