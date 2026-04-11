Sinner-Alcaraz | l’incredibile parità in tre statistiche E sono gli stessi anche i titoli vinti!

Nel prossimo match al torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affrontano per l’accesso al vertice del ranking ATP. La sfida si presenta come un confronto tra due atleti con statistiche uguali in tre specifici aspetti del gioco, e anche i titoli vinti dai due sono identici. La partita, dunque, rappresenta un momento decisivo per il loro percorso nel circuito professionistico.

Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz si sfideranno nell’ultimo atto del torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo: la sfida di domani metterà in palio il numero 1 nel ranking ATP, ma romperà anche la parità tra i due legata ad alcune statistiche. Entrambi, ad oggi, sono stati al numero 1 del ranking ATP per 66 settimane: il vincitore della finale di domani oltre ad assicurarsi il trono della classifica mondiale, infatti, staccherà il rivale diretto in questa particolare graduatoria. I titoli ATP vinti in carriera finora sono 26 per tutti e due: chi la spunterà nell’ultimo atto di domani metterà in bacheca il trofeo numero 27, staccando l’avversario anche in questa classifica, sebbene i titoli dei due siano distribuiti diversamente in quanto a categoria di appartenenza.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sinner-Alcaraz: l’incredibile parità in tre statistiche. E sono gli stessi anche i titoli vinti! Lo sa fare anche Sinner! Replica il colpo impossibile di Alcaraz tre giorni dopoUn lob di rovescio al volo per beffare l'avversario chiamato a rete con una smorzata: serve una sensibilità pazzesca per eseguire una giocata del... Aversa “capitale” delle vincite: 6 terni centrati con gli stessi numeri. Vinti oltre 220mila euroSerata particolarmente fortunata per Aversa, che nell’ultima estrazione del Lotto si è imposta come la città più premiata d’Italia. Sinner-Alcaraz: gli highlights della finale di Torino | ATP Finals