Sinner-Alcaraz finale a Monte Carlo | orario dove seguirla e cosa cambia dopo la gara

A Monte Carlo si terrà la finale del Masters 1000 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. I due tennisti, considerati tra i migliori al mondo, si sfideranno per il titolo e per la posizione numero uno della classifica ATP. L'incontro è molto atteso dagli appassionati e si svolgerà in un’orario ancora da comunicare. La gara potrà essere seguita attraverso i canali ufficiali del torneo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una sfida decisiva tra i due migliori al mondo. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affronteranno nella finale del Masters 1000 di Monte Carlo, in un match che mette in palio sia il titolo del torneo sia la vetta del ranking ATP. L’appuntamento è fissato per domenica 12 aprile alle ore 15, nella suggestiva cornice del Court Rainier III. L’azzurro arriva all’atto conclusivo dopo una straordinaria serie di risultati, forte dei successi ottenuti a Indian Wells e Miami. L’obiettivo è chiaro: conquistare il quarto Masters 1000 consecutivo, considerando anche la scorsa stagione. Dall’altra parte, Alcaraz rappresenta ancora una volta il rivale principale, in quello che sarà il 17° confronto diretto tra i due, con lo spagnolo avanti nei precedenti per 10 vittorie a 6.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Sinner-Alcaraz, finale a Monte Carlo: orario, dove seguirla e cosa cambia dopo la gara Monte-Carlo: la finale in chiaro su TV8, Sinner e Alcaraz si sfidanoIl tennis di alto livello torna a dominare le schermi italiani con la diretta della finale del Rolex Monte-Carlo Masters su TV8, un canale in chiaro... Monte-Carlo, quarti di finale: Sinner e Alcaraz sotto esameIl Masters 1000 di Monte-Carlo entra oggi, venerdì 10 aprile 2026, nella sua fase decisiva con i quarti di finale.