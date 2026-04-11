Il torneo di Montecarlo prosegue con la semifinale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev, in programma l’11 aprile 2026. L'incontro si giocherà nel rispetto dell’orario stabilito e sarà trasmesso sia in diretta televisiva che in streaming. I tifosi potranno seguire la partita attraverso i canali dedicati, mentre gli appassionati di tennis potranno seguire gli sviluppi dell'evento in tempo reale.

La corsa di Jannik Sinner al Masters 1000 di Montecarlo entra nella fase più calda. Il campione azzurro torna in campo per una semifinale che profuma di grande tennis e che lo vede affrontare ancora una volta Alexander Zverev, avversario che conosce bene e con cui ha costruito una rivalità ormai abituale nel circuito. Il match è uno dei più attesi del torneo, non solo per la posta in palio, ma anche per il momento straordinario che Sinner sta vivendo, capace di trasformare ogni incontro in un evento seguito da milioni di tifosi. Ma a che ora si gioca la semifinale? Dove sarà possibile seguirla in diretta? E quali sono i precedenti che raccontano il rapporto sportivo tra i due? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Sinner?Zverev, Montecarlo: orario, dove vedere la semifinale in TV e streaming l’11 aprile 2026

Dove vedere in tv Sinner-Zverev, ATP Montecarlo 2026: orario semifinale, streaming, differita in chiaroLa 20ma vittoria consecutiva nei tornei di categoria ATP Masters 1000 consente a Jannik Sinner di accedere alle semifinali di Montecarlo: l’azzurro,...

Sinner-Zverev a Indian Wells: orario e dove vedere la semifinale in tv e streamingABBONATI A DAYITALIANEWS Sfida decisiva per la finale del Masters 1000 Il tennista italiano Jannik Sinner torna in campo oggi, sabato 14 marzo alle...

Temi più discussi: Jannik Sinner - Alexander Zverev al Montecarlo Masters 2026 in semifinale: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Atp Montecarlo, sulla strada di Sinner verso la finale c'è ancora Zverev | Orario e dove vederla in tv e streaming; Sinner-Zverev semifinale Montecarlo oggi: orario, precedenti e dove vederla in tv; Sinner-Zverev, il 13° atto vale la finale: quando e dove vederla.

Sinner-Zverev semifinale Montecarlo oggi: orario, precedenti e dove vederla in tvLa sfida tra Sinner e Zverev è in programma oggi, sabato 11 aprile, alle ore 13.30. I due tennisti si sono sfidati in 12 precedenti, con l'azzurro in vantaggio 8-4 nel parziale. Nell'ultimo incontro a ... adnkronos.com

Sinner-Zverev oggi all’Atp Montecarlo 2026: orario, precedenti e dove vederloTorna in campo oggi, 11 aprile, Jannik Sinner, che affronterà Alexander Zverev nella semifinale dell'Atp Montecarlo 2026. Sinner, attuale numero 2 del mondo, ... lapresse.it

Jannik Sinner torna in semifinale nella "sua" Monte-Carlo e ritrova Alexander Zverev. Nei quarti l'italiano ha battuto in due set Auger-Aliassime con il risultato di 6-3, 6-4, faticando meno rispetto alla maratona con Machac e ha potuto preservare delle energie p - facebook.com facebook

#Sinner- #Zverev all'Atp Monte-Carlo, alle 13.30 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW #SkySport #SkyTennis x.com