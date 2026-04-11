Sindrome del bambino scosso | l’11 e 12 aprile piazze italiane in campo per la prevenzione

L’11 e il 12 aprile si terranno in oltre 150 piazze italiane iniziative dedicate alla prevenzione della sindrome del bambino scosso. La Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche, tramite la Commissione d’Albo degli infermieri pediatrici, collaborerà con l’organizzazione Terre des Hommes per sensibilizzare sull’argomento. Le giornate si concentrano sulla diffusione di informazioni e sulla promozione di comportamenti corretti tra i genitori e le persone che si occupano di bambini.

La Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche, attraverso la Commissione d’Albo degli infermieri pediatrici, affianca Terre des Hommes nelle Giornate nazionali di prevenzione della sindrome del bambino scosso in programma l’11 e il 12 aprile in oltre 150 piazze italiane. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it San Pio, giornate della prevenzione della sindrome del bambino scossoTempo di lettura: 2 minutiL’AORN SAN PIO di Benevento aderisce alle Giornate Nazionali di Prevenzione della Sindrome del Bambino Scosso che si... Messina: 3 giorni per fermare la sindrome del bambino scossoLa campagna nazionale di prevenzione contro la sindrome del bambino scosso si sta attivando con iniziative concrete nel territorio dell’Asp di... Temi più discussi: Sindrome del bambino scosso, iniziative di sensibilizzazione in tutta la provincia; Sindrome bambino scosso: come avviene e quali sono i sintomi; Sindrome del bambino scosso: le iniziative di AUSL e Sant'Orsola in occasione della giornata nazionale; L’11 e il 12 aprile le Giornate di prevenzione della Sindrome del bambino scosso, le Torri della Regione si illuminano di arancione. Guida pratica alla prevenzione della sindrome del bambino scossoUna panoramica chiara sui rischi, i segnali e le semplici mosse che possono evitare la sindrome del bambino scosso e salvaguardare la salute dei neonati ... tuobenessere.it Sindrome del Bambino Scosso, come la prevenzione può salvare i neonatiLa Shaken Baby Syndrome è ancora poco conosciuta in Italia, eppure bastano pochi secondi e una perdita momentanea del controllo per provocare conseguenze gravissime nei neonati in preda a un pianto in ... tg24.sky.it Sindrome del Bambino scosso, un neonato su 4 va in coma o muore: cos'è e come evitarla #bambino tgcom24.mediaset.it/salute/sindrom… x.com Taranto si illumina d’arancio contro la sindrome del bambino scosso - facebook.com facebook