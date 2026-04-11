Sindrome del bambino scosso come prevenirla | 1 caso su 4 porta alla morte del neonato

La sindrome del bambino scosso rappresenta un grave rischio per i neonati, con circa un caso su quattro che si conclude con la morte del bambino. Sebbene non sia classificata come violenza intenzionale, si tratta di un maltrattamento che può causare danni irreversibili alla salute dei più piccoli. La prevenzione di questa condizione è fondamentale per tutelare la vita e il benessere dei neonati.

Non è propriamente una forma di violenza, ma è comunque un maltrattamento che può avere gravi conseguenze sulla salute del neonato. Si tratta della Sindrome del bambino scosso (SBS), che si verifica quando il bambino viene agitato violentemente, con l’intenzione di calmare un pianto inconsolabile. 🔗 Leggi su Veronasera.it Sindrome del bambino scosso, che cos’è e come prevenirlaForse ancora in pochi sanno quanto è pericolosa la sindrome del bambino scosso: un trauma cerebrale che, in un caso su quattro, può portare al coma o... Pianti inconsolabili e rischi di sindrome del bambino scosso, come prevenirla. Infopoint a CesenaL’11 e il 12 aprile tornano le Giornate nazionali di prevenzione della sindrome del bambino scosso (Shaken Baby Syndrome), per accendere i riflettori... Temi più discussi: Sindrome del bambino scosso, iniziative di sensibilizzazione in tutta la provincia; Sindrome bambino scosso: come avviene e quali sono i sintomi; Sindrome del bambino scosso: le iniziative di AUSL e Sant'Orsola in occasione della giornata nazionale; L’11 e il 12 aprile le Giornate di prevenzione della Sindrome del bambino scosso, le Torri della Regione si illuminano di arancione. Guida pratica alla prevenzione della sindrome del bambino scossoUna panoramica chiara sui rischi, i segnali e le semplici mosse che possono evitare la sindrome del bambino scosso e salvaguardare la salute dei neonati ... tuobenessere.it Sindrome del Bambino Scosso, come la prevenzione può salvare i neonatiLa Shaken Baby Syndrome è ancora poco conosciuta in Italia, eppure bastano pochi secondi e una perdita momentanea del controllo per provocare conseguenze gravissime nei neonati in preda a un pianto in ... tg24.sky.it Sindrome del Bambino scosso, un neonato su 4 va in coma o muore: cos'è e come evitarla #bambino tgcom24.mediaset.it/salute/sindrom… x.com Taranto si illumina d’arancio contro la sindrome del bambino scosso - facebook.com facebook