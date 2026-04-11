A Sinalunga si avvicina l’attesa manifestazione dedicata alla mountain bike, con circa 800 iscritti già registrati. Le iscrizioni rimarranno aperte fino alla mattina successiva. L’evento, ormai tradizione nella zona, si svolge nella località e coinvolge appassionati provenienti da diverse aree. La manifestazione rappresenta un momento importante per gli appassionati di questo sport, attirando concorrenti di vari livelli e provenienze.

Sinalunga capitale della mountain bike. Si scaldano i motori per la "Sinalunga Bike", storico evento arrivato all’edizione n. 32 e che richiama sportivi e appassionati da tutta Italia. A ieri, ci fanno sapere dall’organizzazione, erano circa 800 gli iscritti con le strutture ricettive con il "pienone" a Sinalunga tanto che si è dovuto guardare ai paesi vicini. Iscrizioni che restano aperte fino a domani mattina, il giorno della gara, e quindi che potrebbero aumentare, con la partenza (e l’arrivo) nel prato che si trova vicino al Centro commerciale "I Gelsi". Due i percorsi, il più lungo, la Granfondo agonistica, da 52 km con 1.500 metri di dislivello e punti "mozzafiato" come la famosa scalata de "La Ritta" che porta al centro storico e il panorama, notevole, che si vede da Collalto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Sinalunga Bike" 800 iscritti. Iscrizioni aperte fino a domattina

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