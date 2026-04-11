Simona, 53 anni, lavora come investigatrice privata e convive con il Parkinson. In passato, dedicava ore a fare appostamenti, mentre ora si concentra principalmente in ufficio. La malattia si manifesta senza tremori evidenti, ma con una rigidità e una lentezza che a volte fanno bloccare i movimenti all’improvviso. Per adattarsi, deve sempre pianificare diverse alternative, mantenendo un piano B e C.

Al centro, tre storie vere - quelle di Simona, Massimiliano e Massimo - trasformate in una vera e propria «inchiesta di vita». Il nemico ha un nome evocativo: Mister Parkinson, un infiltrato silenzioso che rallenta i movimenti, irrigidisce il corpo e cambia le regole del quotidiano. Ma, come in ogni noir che si rispetti, ci sono anche gli strumenti per contrastarlo: la scienza, il movimento e la forza della comunità. Tra i protagonisti c’è Simona, 53 anni, vive in provincia di Bari. Investigatrice privata nella vita, artista nell’anima, dipinge farfalle - simbolo di trasformazione e resistenza - e balla latino-americano. Il suo motto è lo stesso che guida il suo lavoro e il suo modo di affrontare la malattia: «Non è tutto come sembra». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Simona, 53 anni, investigatrice privata con il Parkinson: «Prima facevo appostamenti anche di cinque o sei ore. Ora non riesco più, sto in ufficio. Non ho i classici tremori, ma il mio corpo rallenta all’improvviso: devo sempre avere un piano B e uno C»

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