Silvio Baldini la soluzione provvisoria dell’Italia

Una recente notizia riporta che l’Italia ha subito l’eliminazione dalla qualificazione alla Coppa del Mondo, questa volta per mano della Bosnia. La sconfitta ha causato una crisi nel settore calcistico nazionale, segnando il terzo risultato negativo consecutivo in questa competizione. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e sollevato discussioni sul futuro della nazionale e sui cambiamenti necessari.

2026-04-10 16:27:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio: IL eliminazione della terza coppa del mondo Di Italia in un certo senso consecutivo – questa volta per mano della Bosnia – ha creato una crisi senza precedenti nel ‘calcio’. UN catastrofe che è stato trasformato in a ‘cataratta’ delle dimissioni. Al Gabriele Gravina, presidente del Federazione Italiana dobbiamo aggiungere quello di Gianluigi Buffon, ‘direttore della squadra’ del ‘Nazionale’; e quello di Gennaro Gattuso selezionatore del ‘Azzurra’. Un posto vacante, quello di quest’ultimo, che Italia ha deciso di coprire, ad interim, con Silvio Baldini (Massa, 1958). 🔗 Leggi su Justcalcio.com Nazionale, Silvio Baldini ad interim come ct dell’Italia, allenatore dell’Under 21 in panchina contro Lussemburgo e GreciaDopo la mancata qualificazione per i prossimi Mondiali ed il conseguente addio a Gennaro Gattuso, sarà l'attuale tecnico dell'Under 21 a sedersi... Silvio Baldini traghettatore dell’Italia: tutto sul tecnico toscano che guiderà gli azzurri fino a giugnodi Francesco SpagnoloSilvio Baldini è stato scelto come traghettatore dell’Italia fino a giugno. Temi più discussi: Baldini verso la soluzione da traghettatore: sarà lui il ct per le amichevoli dell'Italia a giugno; Silvio Baldini allenatore della Nazionale: dall'Under21 all'interim per le amichevoli con Lussemburgo e Grecia; Nazionale, c'è il problema amichevoli di giugno. Baldini come Di Biagio alla guida degli azzurri; Italia, svolta in panchina: Silvio Baldini è il nuovo CT ad interim. Silvio Baldini, carriera da allenatore e storia del Ct ad interim dell'ItaliaSarà Silvio Baldini a guidare l’Italia per le amichevoli di giugno contro Lussemburgo (3 giugno) e Grecia (7 giugno): la Figc ha ufficializzato la decisione di affidare ad interim la panchina della Na ... sport.sky.it Figc tra Baldini ct ad interim, l'errore di Carraro e quell'interesse di MaxEcco una notizia che fa scuola: Silvio Baldini, attuale ct dell'under 21, avrà il compito di guidare pro tempore la Nazionale maggiore in occasione delle due amichevoli di giugno già fissate in calend ... ilgiornale.it Adesso è ufficiale: sarà il ct dell'Italia Under 21 Silvio Baldini a guidare la selezione maggiore azzurra per le prossime due amichevoli di giugno Questo il comunicato della FIGC: "Tornerà in campo tra poco meno di due mesi la Nazionale, che mercoledì 3 - facebook.com facebook Chi è Silvio Baldini, il nuovo ct della Nazionale per solo due partite x.com