Tutti gli utenti si rivolgono al Difensore Civico a causa di ritardi nelle risposte e di pratiche burocratiche complicate. La burocrazia si trascina da anni, con molte segnalazioni riguardanti silenzi prolungati da parte delle amministrazioni pubbliche. La mancanza di comunicazioni tempestive rappresenta uno dei motivi principali delle lamentele. La situazione evidenzia come la burocrazia rallenti ancora l’accesso ai servizi pubblici.

La strada per una Pubblica Amministrazione trasparente ed efficiente è ancora lunga. Le pratiche burocratiche restano complicate, i silenzi assordanti e i tempi di risposta biblici. Ecco perché cresce in maniera esponenziale il numero delle persone che decidono di rivolgersi al Difensore Civico della Regione Lazio, cioè l'istituto di garanzia posto a tutela dei diritti dei cittadini nei rapporti con la PA e con gli enti operanti sul territorio. A confermare questo trend sono le istanze pervenute all'ufficio nel primo trimestre del 2026, quando si è registrato un incremento delle richieste di aiuto superiore al 120% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Silenzi e burocrazia lenta, tutti dal Difensore Civico

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