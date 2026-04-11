Domani, sabato 11 aprile, l’area metropolitana di Milano ospiterà un evento dedicato alla sicurezza sul lavoro, che si presenta come una sorta di

Domani, sabato 11 aprile, l’area metropolitana di Milano sarà il palcoscenico di un’iniziativa che trasforma la sicurezza sul lavoro in una vera e propria composizione musicale. La campagna Note di Prevenzione, promossa da Ats Città metropolitana di Milano, punta a scardinare l’idea della prevenzione come freddo adempimento burocratico, proponendo invece un modello basato sulla partecipazione collettiva e sull’armonia tra i diversi ruoli professionali. La metafora musicale per un impegno collettivo nei luoghi di lavoro. Il cuore pulsante del progetto risiede nel concetto di orchestra: l’idea è che la tutela della salute non sia il compito di un singolo supervisore, ma il risultato di un lavoro coordinato dove ogni lavoratore agisce come un musicista. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicurezza sul lavoro: la sinfonia di Milano per fermare gli infortuni

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Cruciani non le manda a dire a una sinistra che sulla sicurezza non può dare lezioni a nessuno. E noi ti aspettiamo sabato 18 aprile alle 15 in Piazza Duomo a Milano SENZA PAURA! x.com

Ennesimo incidente sulla via del Mare, allarme per la sicurezza. Servizio di Manuel Chiariello LEGGI L'ARTICOLO: https://www.infocilento.it/pericolo-via-del-mare-troppi-incidenti-sotto-accusa-la-sicurezza - facebook.com facebook