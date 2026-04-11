Sicurezza in stazione Cesena Siamo Noi | Serve una strategia vera non può restare un tema da annunci
La stazione ferroviaria di Cesena è considerata da tempo un punto critico della città. Lo ha ammesso anche il sindaco, confermando una preoccupazione condivisa tra residenti, pendolari e addetti ai lavori. La questione della sicurezza in questa area è stata ripetutamente al centro di discussioni pubbliche, senza che siano state adottate strategie efficaci per migliorare la situazione.
“La stazione ferroviaria di Cesena è da tempo un punto sensibile della città. Lo ha riconosciuto lo stesso sindaco Enzo Lattuca, confermando una percezione diffusa tra cittadini, pendolari e operatori. Proprio per questo non bastano dichiarazioni o richieste generiche: serve una strategia.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche: Conferenza stampa Chivu pre Inter Bodo Glimt: «All’andata non siamo stati all’altezza, ma se c’è una squadra che può ribaltarla siamo noi! Vergognarsi? Noi rispettiamo sempre gli avversari»