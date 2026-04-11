Sicurezza in stazione Cesena Siamo Noi | Serve una strategia vera non può restare un tema da annunci

La stazione ferroviaria di Cesena è considerata da tempo un punto critico della città. Lo ha ammesso anche il sindaco, confermando una preoccupazione condivisa tra residenti, pendolari e addetti ai lavori. La questione della sicurezza in questa area è stata ripetutamente al centro di discussioni pubbliche, senza che siano state adottate strategie efficaci per migliorare la situazione.