Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha diffuso un avviso di fenomeni meteorologici intensi che riguarderanno Sicilia e Calabria tra la domenica 12 aprile e la mattina di lunedì 13 aprile 2026. Durante questo periodo, sono previsti maltempo con burrasche e mareggiate che interesseranno le due regioni. La circolazione atmosferica sta portando condizioni avverse che coinvolgeranno vaste zone del sud Italia.

Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha emesso un avviso per fenomeni intensi che interesserà Sicilia e Calabria tra la domenica 12 aprile e la mattina di lunedì 13 aprile 2026. L’indebolimento del sistema di alta pressione sopra l’Italia, causato dall’interazione di due diverse strutture cicloniche, porterà venti con direzione sud-orientale e raffiche di burrasca forte, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Dinamiche atmosferiche e l’evoluzione del tempo nel Mediterraneo. Il passaggio climatico che si prospetta per questo secondo fine settimana di aprile non è frutto di un evento isolato, ma della complessa interazione tra due formazioni cicloniche che stanno agendo contemporaneamente sul quadrante mediterraneo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicilia e Calabria sotto l’urto: burrasca e mareggiate in arrivo

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Calabria e Sicilia: Ciclone in Arrivo, Allerta Rossa e Preparativi per Forti Venti e Mareggiate Intense.Un nuovo ciclone si sta avvicinando rapidamente alle coste di Calabria e Sicilia, minacciando forti venti, mareggiate intense e piogge abbondanti.

Sicilia, Sardegna e Calabria piegate dal maltempo