Si spacca la strada La frana di via Carriera fa di nuovo paura

Una frana si è verificata nuovamente in via Carriera, causando danni alla strada e preoccupazione tra i residenti. La zona è stata temporaneamente chiusa al traffico mentre le squadre di intervento valutano i danni. La frana ha coinvolto una porzione di terreno e parte della carreggiata, rendendo necessario un intervento di messa in sicurezza. Nessuna persona è rimasta ferita durante l'evento. La situazione resta sotto osservazione da parte delle autorità competenti.

"Curatevi del territorio. Guardate quello che sta accadendo in parecchi punti viari della nostra città" è l’appello lanciato da Renzo Paccapelo (Confabitare) agli amministratori comunali, segnalando il rischio reale che "con le piogge degli ultimi giorni, e col fatto che si è spaccato il manto stradale tra poco si riapriranno le frane. Ci sono le infiltrazioni tra poco si riapriranno le frane in via Bellesi, Capodarco, sulla Pompeiana". E’ stato facile profeta Paccapelo, dovendo poi rilevare il recente crollo della scarpata in Viale della Carriera. "Ma – obietta – non si possono fare opere di ampliamento del parcheggio in quel tratto senza prima consolidare il terreno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Si spacca la strada. La frana di via Carriera fa di nuovo paura Abruzzo: la frana di Silvi fa paura Case sgomberateAlcune immagini, per cui ringraziamo Sigea, delle conseguenze della frana di Silvi. Leggi anche: Niscemi, la frana fa ancora paura. Il parroco: “La gente ha bisogno di conforto” Si parla di: Si spacca la strada. La frana di via Carriera fa di nuovo paura; Attraverso le Fiandre femminile 2026, Marlen Reusser beffa Demi Vollering e trionfa a Waregem. Si spacca la strada. La frana di via Carriera fa di nuovo pauraEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it