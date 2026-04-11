Si è insediato l' Osservatorio permanente sulle persone scomparse

È stato inaugurato ufficialmente l'Osservatorio permanente sulle persone scomparse nel Lazio, alla presenza dell’assessore all’inclusione sociale e servizi alla persona della regione. L’insediamento si è svolto sotto la presidenza del Prefetto, che ha presieduto l’incontro con rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell’ordine. L’obiettivo principale è monitorare e coordinare le attività legate alla ricerca di persone scomparse nella regione.

Alla presenza di Massimiliano Maselli (Assessore all'Inclusione sociale e servizi alla persona della Regione Lazio) si è insediato l'Osservatorio permanente sulle persone scomparse nel Lazio presieduto dal Prefetto Antonio D’Acunto. «L’istituzione di un Osservatorio permanente sulle persone scomparse – dichiara Maselli – intende rafforzare il contrasto del fenomeno della scomparsa di persone, anche attraverso azioni preventive di promozione culturale, formativa e informativa, nonché interventi di assistenza di tipo materiale e psicologica per le famiglie delle persone scomparse. L’Osservatorio potrà offrire una spinta propulsiva... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Si è insediato l'Osservatorio permanente sulle persone scomparse Imprese, al via l’Osservatorio permanente sulle filiere manifatturiere italiane nei mercati internazionaliUn osservatorio permanente da utilizzare come strumento di analisi per le imprese, le istituzioni e i decisori pubblici nella fase di transizione che... Luiss, nasce Manifattura 360°: un osservatorio permanente sulle filiere italiane nel mondoIn un contesto internazionale segnato da forti discontinuità economiche e geopolitiche, l’Università Luiss lancia Manifattura 360°, l’Osservatorio... Temi più discussi: Osservatorio nazionale sulla sicurezza personale scolastico: insediamento e prima riunione; Sicurezza del personale scolastico: insediato l’Osservatorio nazionale. Cgil: La scuola non può essere lasciata sola, ma deve essere sostenuta nel suo fondamentale ruolo di istituzione formativa; Riunito l'osservatorio sull'incidentalità stradale; Sito Istituzionale | Disabilità: l'Osservatorio sarà intitolato a Ileana Argentin. Si è insediato l’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilitàCinque i tavoli di lavoro formati da enti, amministrazioni, associazioni del mondo della disabilità, che si confronteranno su accessibilità universale, progetto di vita, istruzione, università e ... disabili.com Insediato oggi l’Osservatorio regionale sullo sfruttamento lavorativo in Sardegna. L'assessora del Lavoro D. Manca: Combattere lo sfruttamento è un imperativo morale e un ...Cagliari, 12 febbraio 2026 - Si è insediato oggi l’Osservatorio Regionale sullo sfruttamento lavorativo in Sardegna, organismo che rappresenta l’attuazione concreta di una precisa volontà politica ... regione.sardegna.it L’Osservatorio del Mimit registra una prima diminuzione di benzina e diesel. L’Unc attacca. Pichetto Fratin: “A fine mese nuova valutazione su sconto accise". Bonelli: “Un fallimento” - facebook.com facebook Secondo uno studio dell’Osservatorio sull’Intelligenza Artificiale del Ministero del Lavoro, in Italia è possibile stimare quante persone, divise per settore, potrebbero essere sostituite dall’IA. #PresaDiretta x.com