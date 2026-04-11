Si è insediato l' Osservatorio permanente sulle persone scomparse
È stato inaugurato ufficialmente l'Osservatorio permanente sulle persone scomparse nel Lazio, alla presenza dell’assessore all’inclusione sociale e servizi alla persona della regione. L’insediamento si è svolto sotto la presidenza del Prefetto, che ha presieduto l’incontro con rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell’ordine. L’obiettivo principale è monitorare e coordinare le attività legate alla ricerca di persone scomparse nella regione.
Alla presenza di Massimiliano Maselli (Assessore all'Inclusione sociale e servizi alla persona della Regione Lazio) si è insediato l'Osservatorio permanente sulle persone scomparse nel Lazio presieduto dal Prefetto Antonio D’Acunto. «L’istituzione di un Osservatorio permanente sulle persone scomparse – dichiara Maselli – intende rafforzare il contrasto del fenomeno della scomparsa di persone, anche attraverso azioni preventive di promozione culturale, formativa e informativa, nonché interventi di assistenza di tipo materiale e psicologica per le famiglie delle persone scomparse. L’Osservatorio potrà offrire una spinta propulsiva... 🔗 Leggi su Iltempo.it
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