Si è acceso il 2026 dell’academy della Federazione italiana Oltre 80 tra ragazzi e ragazze per realizzare un sogno Dovizioso ’padrone di casa’ I ricordi di Pecco e Bezzecchi Talenti Azzurri Il futuro è adesso

Da quotidiano.net 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È iniziato il 2026 dell'Academy della Federazione italiana, con oltre 80 giovani provenienti da diverse regioni che si sono riuniti per seguire un percorso di crescita e formazione. Tra gli ospiti d’onore, il pilota e ex campione che ha fatto da padrone di casa, mentre alcuni dei partecipanti più promettenti hanno condiviso ricordi e aspettative. La giornata ha visto anche interventi di piloti di successo, che hanno raccontato il loro percorso e le sfide affrontate.

Campioni si nasce, non ci sono dubbi. Ma campioni lo si può anche diventare. Perché per vincere e regalare emozioni, in fin dei conti, se hai qualcuno accanto che ti fa crescere, migliorare, maturare e magari sa plasmare al meglio quel Dna da (appunto) campione che ti porti dentro, la strada per essere bravi, forti e quindi numeri uno, diventa un percorso più facile da impostare sul navigatore di una carriera sportiva. Ed è questa la ragione che chi di moto, due ruote, agonismo o più semplicemente passione per il vento in faccia, ovvero la Federazione Italiana di Motociclismo pilotata da Giovanni Copioli, ha deciso di puntare forte e chiaro sulla scuola " Talenti Azzurri ", che proprio in queste ore ha tagliato il nastro all’edizione targata 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Si è acceso il 2026 dell’academy della Federazione italiana Oltre 80 tra ragazzi e ragazze per realizzare un sogno Dovizioso ’padrone di casa’. I ricordi di Pecco e Bezzecchi. "Talenti Azzurri». Il futuro è adesso

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