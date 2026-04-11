È iniziato il 2026 dell'Academy della Federazione italiana, con oltre 80 giovani provenienti da diverse regioni che si sono riuniti per seguire un percorso di crescita e formazione. Tra gli ospiti d’onore, il pilota e ex campione che ha fatto da padrone di casa, mentre alcuni dei partecipanti più promettenti hanno condiviso ricordi e aspettative. La giornata ha visto anche interventi di piloti di successo, che hanno raccontato il loro percorso e le sfide affrontate.

Campioni si nasce, non ci sono dubbi. Ma campioni lo si può anche diventare. Perché per vincere e regalare emozioni, in fin dei conti, se hai qualcuno accanto che ti fa crescere, migliorare, maturare e magari sa plasmare al meglio quel Dna da (appunto) campione che ti porti dentro, la strada per essere bravi, forti e quindi numeri uno, diventa un percorso più facile da impostare sul navigatore di una carriera sportiva. Ed è questa la ragione che chi di moto, due ruote, agonismo o più semplicemente passione per il vento in faccia, ovvero la Federazione Italiana di Motociclismo pilotata da Giovanni Copioli, ha deciso di puntare forte e chiaro sulla scuola " Talenti Azzurri ", che proprio in queste ore ha tagliato il nastro all’edizione targata 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Si è acceso il 2026 dell’academy della Federazione italiana Oltre 80 tra ragazzi e ragazze per realizzare un sogno Dovizioso ’padrone di casa’. I ricordi di Pecco e Bezzecchi. "Talenti Azzurri». Il futuro è adesso

L’appello dei ragazzi di Juppiter a Checco Zalone: “Aiutaci a realizzare il nostro sogno”ABBONATI A DAYITALIANEWS Un messaggio ironico che diventa virale “Checco, aiutaci a realizzare il nostro sogno.

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Ricaricando le batterie per ciò che sta per arrivare ———————————— Recharging batteries for what’s coming @72motorsports @rosss_it @agvhelmets @daineseofficial @oakleymotorsports @fasep2000 @talentiazzurri @federmoto.it @nbmte - facebook.com facebook