Si cosparge di benzina davanti al tribunale Catania bloccato

Stamattina, davanti al tribunale di piazza Giovanni Verga a Catania, si è verificato un episodio di tensione quando una persona si è cosparsa di benzina e ha tentato di bloccare l’accesso all’edificio. La scena ha attirato l’attenzione di numerosi presenti, mentre le forze dell’ordine intervenivano prontamente per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’episodio.

Momenti di tensione questa mattina davanti al Tribunale di piazza Giovanni Verga, a Catania, dove un uomo con insistenza ha prima chiesto di accedere agli uffici della procura per parlare con il procuratore Francesco Curcio; poi, invitato ad allontanarsi, con un gesto improvviso si è cosparso di benzina manifestando l’intenzione di volersi dare fuoco. L’uomo è stato prontamente fermato dagli agenti delle scorte in servizio al Palazzo di giustizia e identificato dai colleghi della questura. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Si cosparge di benzina davanti al tribunale Catania, bloccato Bergamo: si cosparge di benzina e minaccia di darsi fuoco davanti al tribunaleBergamo, 6 marzo 2026 – Alta tensione in zona tribunale anche a Bergamo, in una mattinata segnata già dall’allarme bomba al palazzo di giustizia di... Leggi anche: Uomo si cosparge di benzina davanti al Tribunale di Bergamo e minaccia di darsi fuoco, in mano ha un accendino Si cosparge di benzina davanti al tribunale Catania, bloccatoMomenti di tensione questa mattina davanti al Tribunale di piazza Giovanni Verga, a Catania, dove un uomo con insistenza ha prima chiesto di accedere agli uffici della procura per parlare con il procu ... msn.com Si cosparge di benzina e minaccia di darsi fuoco per evitare lo sfratto: 4 ore per convincerlo a desistereSi è cosparso di benzina, ha impugnato un accendino, minacciando di darsi fuoco di fronte all’ufficiale giudiziario arrivato alla sua abitazione per notificargli lo sfratto esecutivo: un uomo di 41 ... ecodibergamo.it