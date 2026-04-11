Si cosparge di benzina davanti al tribunale Catania bloccato

Da feedpress.me 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stamattina, davanti al tribunale di piazza Giovanni Verga a Catania, si è verificato un episodio di tensione quando una persona si è cosparsa di benzina e ha tentato di bloccare l’accesso all’edificio. La scena ha attirato l’attenzione di numerosi presenti, mentre le forze dell’ordine intervenivano prontamente per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’episodio.

Momenti di tensione questa mattina davanti al Tribunale di piazza Giovanni Verga, a Catania, dove un uomo con insistenza ha prima chiesto di accedere agli uffici della procura per parlare con il procuratore Francesco Curcio; poi, invitato ad allontanarsi, con un gesto improvviso si è cosparso di benzina manifestando l’intenzione di volersi dare fuoco. L’uomo è stato prontamente fermato dagli agenti delle scorte in servizio al Palazzo di giustizia e identificato dai colleghi della questura. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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