Giorgia Gagliano è la compagna di Raimondo Todaro, noto ballerino e coreografo. La coppia ha mantenuto un certo riserbo sulla relazione, che si è saputa pubblicamente solo recentemente. Gagliano, di cui si conosce poco al di fuori del contesto personale, ha ora un volto e un nome ufficiali. La loro relazione si svolge lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo e delle cronache di gossip.

La fidanzata «segreta» di Raimondo Todaro ha finalmente un nome: Giorgia Gagliano. Scopri tutto su di lei, dal lavoro alla vita privata, fino ai dettagli sulla relazione nata lontano dal mondo dello spettacolo. Leggi anche: Raimondo Todaro e la malattia del padre che ha sconvolto la sua vita: lui e il papà hanno avuto la stessa cosa Nel mondo dello spettacolo, non tutte le storie d’amore nascono sotto i riflettori. Alcune, anzi, crescono lontano dalle telecamere, protette dalla discrezione e dal desiderio di mantenere intatta la propria dimensione privata. È proprio questo il caso di una relazione che, fino a poco tempo fa, era rimasta avvolta nel mistero. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Si chiama Giorgia Gagliano ed è la fidanzata “segretissima” di Raimondo Todaro: vi sveliamo tutto di lei (FOTO)

Chi è Giorgia Gagliano, la presunta fidanzata di Raimondo Todaro: età, lavoro e storiaScopriamo insieme qualche curiosità sulla carriera e la vita privata di Giorgia Gagliano, la presunta fidanzata di Raimondo Todaro.

Chi è Giorgia Gagliano, la fidanzata “segreta” di Raimondo Todaro del Grande Fratello VipTutto quello che sappiamo su Giorgia Gagliano, la compagna "segreta" di Raimondo Todaro del Grande Fratello Vip.

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Si chiama Giorgia Gagliano ed è la fidanzata segretissima di Raimondo Todaro: vi sveliamo tutto di lei (FOTO)Si chiama Giorgia Gagliano ed è la compagna di Raimondo Todaro: ecco chi è la donna che ha conquistato il cuore del ballerino. donnapop.it

Chi è Giorgia Gagliano, la fidanzata di Raimondo Todaro | Lui svela: Ecco come ci siamo conosciutiGiorgia Gagliano è la fidanzata di Raimondo Todaro, che al GF Vip svela come si sono conosciuti e poi messi insieme ... ilsussidiario.net

«Sono fidanzati in casa», queste le parole di Francesca Tocca che, ospite da Silvia Toffanin, ha raccontato come il suo ex marito Raimondo Todaro abbia già presentato la sua nuova compagna alla famiglia. Il rapporto tra Raimondo e Giorgia Gagliano, infatti, - facebook.com facebook