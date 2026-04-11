Un ragazzo di 35 anni, figlio di un sindaco in carica, si presenta come candidato alle prossime elezioni comunali con il partito Fratelli d’Italia. La sua candidatura segna l’ingresso ufficiale della terza generazione politica nel panorama locale e fa parte delle strategie del partito per rafforzare la propria presenza alle elezioni amministrative. La sua candidatura si inserisce nel percorso di formazione della squadra che sosterrà il nuovo mandato.

La terza generazione politica entra in scena e non è solo un passaggio simbolico: la candidatura di Lorenzo Ghinelli, 35 anni, figlio del sindaco uscente Alessandro Ghinelli, si inserisce nel lavoro di costruzione della squadra di Fratelli d’Italia per le prossime comunali. Un cognome che richiama una lunga storia politica cittadina di destra iniziata con Oreste Ghinelli, dirigente di lungo corso del Movimento Sociale Italiano. Oggi il passaggio è in un contesto completamente diverso, quello di un partito di governo che punta a rafforzare la presenza amministrativa nel capoluogo. In questo quadro, la candidatura di Lorenzo Ghinelli che nella... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Si candida Ghinelli jr. Il figlio del sindaco con Fratelli d’Italia

Prato, destra divisa: l'ex di Fratelli d'Italia Claudio Belgiorno si candida a sindaco con una civicaLa Lega al momento punta su Claudiu Stanasel mentre Forza Italia ha ufficializzato il nome di Rita Pieri, l'ex meloniano: “No a nomi dell'ultimo...

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Si candida Ghinelli jr. Il figlio del sindaco con Fratelli d’ItaliaLorenzo, 35 anni, alla terza generazione in politica iniziata con il nonno. Oreste, storico segretario del Msi, nella lista per il consiglio comunale. lanazione.it

Ghinelli: Candidato prima di Natale. Dubbi su Agnelli e Comanducci. Domenico Giani? La qualità c’è tuttaIl sindaco entra senza esitazioni nella scelta del successore. Conta la competenza più che l’area. Su Donati è netto: Bene se dà un supporto al centrodestra ma non ha la caratura del sindaco. C’è ... lanazione.it