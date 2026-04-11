A Altopascio torna la Settimana di sensibilizzazione sulla disabilità, con una serie di eventi organizzati nel corso della settimana. L'iniziativa coinvolge associazioni, scuole e istituzioni locali, offrendo spazi di confronto e informazione sui diritti e le sfide delle persone con disabilità. Gli appuntamenti includono workshop, incontri pubblici e attività dedicate, con l’obiettivo di favorire una maggiore consapevolezza e inclusione nella comunità.

Torna a Altopascio la Settimana di sensibilizzazione sulla disabilità. La serie di eventi, promossi dall’amministrazione comunale con il sostegno di associazioni locali e professionisti del territorio, prenderà il via oggi con l’inaugurazione del Biscottificio InSUPERabili - Dolci senza limiti, il primo biscottificio sociale del territorio, che unisce la produzione dolciaria alla valorizzazione delle competenze di persone con disabilità, al Circolo Fo.Ri.Ma. a Marginone, alle 10.30. Dal 13 al 14 aprile, le classi della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Altopascio potranno partecipare a momenti di sensibilizzazione sullo sport inclusivo con il Baskin, disciplina che favorisce la partecipazione di ragazzi e ragazze con disabilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Settimana di riflessione sulla disabilità

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Meteo Sicilia, sarà un fine settimana di sole: le previsioni https://qds.it/meteo-sicilia-previsioni-week-end-11-12-aprile/ - facebook.com facebook