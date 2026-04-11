Settebello stop indolore nella World Cup | vince la Spagna 16-12

Nella partita valida per la World Cup, la nazionale italiana di calcio ha subito una sconfitta con il risultato di 16-12 contro la Spagna. L'incontro si è svolto ad Alessandropoli, dove gli azzurri, già qualificati per le finali, hanno avuto un avvio difficile, chiudendo il primo tempo con un punteggio di 6-2 a sfavore. La gara si è conclusa senza ulteriori conseguenze per entrambe le squadre.

Uno stop indolore, dopo quattro vittorie. Ad Alessandropoli, in Grecia, il Settebello cede alla Spagna nella seconda fase della World Cup che definisce la griglia per la Final Eight di Sydney, ma non incide sulla qualificazione già conquistata: i campioni del mondo e detentori del trofeo vincono 16-12 trascinati dal recchese Granados (cinque gol), prendendosi la rivincita dopo la sconfitta nel girone preliminare (12-10). Fatale il pessimo primo tempo con una difesa distratta (6-2) che costringe gli azzurri a una lunga e vana rincorsa: arrivano anche sul -1, ma negli ultimi minuti lo scarto torna a dilatarsi. "Effettivamente la brutta partenza ha pesato - il commento del ct Sandro Campagna - e i nostri avversari hanno meritato".🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Settebello, stop indolore nella World Cup: vince la Spagna 16-12 World Cup, il Settebello parte bene: 12-10 alla SpagnaAd Alessandropoli, la città dedicata a re Alessandro I di Grecia, Alessandro Campagna comincia con un sorriso. Leggi anche: LIVE Italia-Spagna 3-6, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: Settebello in difficoltà!