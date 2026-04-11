Sesto Fiorentino la mostra ‘Non so come dirlo’ sull’ autismo
Firenze, 11 aprile 2026 - Un ragazzo di 20 anni, nello spettro autistico, racconta la sua visione della vita. Uno sguardo laterale, che coglie particolari inaspettati: fotografie che diventano racconti di un multiverso sensoriale sorprendente. Disegni che aprono un mondo non lineare, fatto di continui incroci tra parola e segno grafico. Si inaugura sabato 11 aprile alle ore 17, al Centro espositivo Antonio Berti di Sesto Fiorentino, la mostra “Non so come dirlo” di Gioele Bruni, nell’ambito del Festival Sguardi Sensibili dedicato alla valorizzazione delle neurodivergenze, una delle manifestazioni più comuni della molteplicità umana. Al vernissage parteciperà la Vicesindaca di Sesto Fiorentino, facente funzione di Sindaca, Claudia Pecchioli.🔗 Leggi su Lanazione.it
Arte e autismo: a Sesto Fiorentino la mostra gratuita "Non so come dirlo"Un ragazzo di 20 anni, nello spettro autistico, racconta la sua visione della vita.
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