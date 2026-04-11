Serie B Redel pronta a inseguire la vetta | palla a due contro Basket Monopoli

La Redel Reggio Calabria si prepara a tornare in campo domenica 12 aprile per una partita di Serie B contro Basket Monopoli. La squadra sarà in trasferta in Puglia, dove affronterà i padroni di casa guidati dall’allenatore che ha già diretto la squadra in passato. La sfida si svolgerà sul campo dei pugliesi, con la palla a due prevista in mattinata.

La Redel Reggio Calabria torna subito in campo e domenica 12 aprile affronterà la trasferta di Monopoli, ospite dei pugliesi di coach Ponticiello, ex di turno. La netta vittoria nel derby contro Rende e la contemporanea sconfitta di Matera, ha risollevato la classifica dei neroarancio, ancora in.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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