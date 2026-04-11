Serie B Redel pronta a inseguire la vetta | palla a due contro Basket Monopoli

La Redel Reggio Calabria si prepara a tornare in campo domenica 12 aprile per una trasferta in Puglia contro Basket Monopoli. La partita è valida per la Serie B e vedrà i calabresi affrontare gli avversari guidati dall’allenatore ex della squadra ospite. La squadra di casa si trova al momento in una posizione di classifica che la spinge a cercare punti importanti in vista delle prossime giornate.

La Redel Reggio Calabria torna subito in campo e domenica 12 aprile affronterà la trasferta di Monopoli, ospite dei pugliesi di coach Ponticiello, ex di turno. La netta vittoria nel derby contro Rende e la contemporanea sconfitta di Matera, ha risollevato la classifica dei neroarancio, ancora in.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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