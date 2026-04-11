La trentiquattresima giornata della Serie B si è aperta con una partita tra Frosinone e Palermo che si è conclusa con un pareggio che ha sorpreso molti, grazie a un recupero molto intenso. La partita si è giocata sabato 11 aprile 2026 e ha coinvolto due delle venti squadre in corsa per le posizioni di classifica. La sfida ha visto diverse fasi di gioco che hanno tenuto gli spettatori con il fiato sospeso fino al fischio finale.

La trentiquattresima giornata della Serie B prende vita questo sabato 11 aprile 2026, con un programma che vede protagoniste venti squadre impegnate in una lotta accesa per i rispettivi obiettivi stagionali. Mentre il campo di Frosinone ha già restituito un pareggio tra i padroni di casa e il Palermo, le altre sfide pomeridiane e serali inizieranno a scorrere con l’obiettivo di ridefinire le gerarchie del campionato. A Frosinone, la sfida tra i canarini e i rosanero si è conclusa con un pareggio per 1-1. La rete dei padroni di casa è arrivata al 75° minuto grazie alla firma di Calò, ma il recupero ha la risposta immediata del Palermo, con Ranocchia che ha trovato il pareggio su calcio di rigore all’89° minuto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Serie B, pareggio folle tra Frosinone e Palermo al recupero

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