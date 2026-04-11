Il Monza cerca una risposta dopo le ultime prestazioni e si prepara ad affrontare la partita contro il Bari. La squadra lombarda ha bisogno di punti per mantenere vive le speranze di ottenere la promozione diretta in Serie B. La sfida si presenta come un’occasione per rafforzare la posizione in classifica, ma il Monza resta attento al timore di sottovalutare l’avversario. La partita rappresenta un momento chiave per la squadra di casa.

Serve una reazione immediata, per continuare ad inseguire quell’obiettivo dichiarato fin da inizio stagione: la promozione, se possibile diretta. Oggi, ore 19.30, il Monza ospita il Bari, terzultimo in classifica, con la prioritaria missione di non sprecare tutto ciò che è stato fatto di buono fin qui. A cinque giornate dal termine i biancorossi, terzi, vogliono giocarsi le proprie chance fino in fondo. Imperativo odierno è evitare approcci privi di cattiveria, come accaduto pochi giorni fa a Catanzaro, considerando anche che i pugliesi arrivano in Brianza galvanizzati dal successo con il Modena e sono obbligati a fare ulteriori punti salvezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie B. Il Monza prova a rialzarsi ma non si fida del Bari

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