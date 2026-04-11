Serie A3 Domotek contro Reggio Emilia | cresce l' attesa per gara 4

La serie A3 prosegue con l’anticipo tra Domotek e Reggio Emilia, con l’attesa che cresce per gara 4. Reggio Calabria si prepara a vivere un momento importante, con i tifosi pronti a sostenere la squadra. La partita rappresenta un’occasione significativa, anche se non si può escludere che possa essere l’ultima gara casalinga della stagione per i reggini. La cornice è quella di una competizione che sta entrando nella fase decisiva.

Reggio Calabria è pronta ed emozionarsi. Gara da non perdere, non sarà, sicuramente l’ultima sfida dei reggini, ma teoricamente potrebbe essere l’ultima dell’anno in casa.Per far sì che questo possa essere possibile, gli amaranto devono vincere e riaprire la serie dello spareggio alla conquista.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Serie A3, scendono in campo le regine Domotek e Volley Tricolore Reggio EmiliaGli amaranto di Mister Polimeni suonano la carica facendo leva sul proprio pubblico. Serie A3, la Domotek cede il passo nel terzo set a Reggio EmiliaLo spareggio playoff promozione a caccia della promozione in Serie A2 continuerà domenica 12 aprile alle ore 18 al PalaCalafiore Non riesce il colpo...