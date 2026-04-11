Serie A Reggio BiC beffata all’ultimo secondo | l’Amicacci passa 50-49

Nella partita di Serie A, la Reggio BiC ha perso per 50-49 contro l’Amicacci, con il risultato deciso all’ultimo secondo. La gara è stata molto combattuta e ha visto entrambe le squadre lottare fino alla fine. La vittoria dell’Amicacci è arrivata nel momento conclusivo, dopo un match che ha mantenuto alta la tensione fino all’ultimo istante.

Sfuma sul più bello la vittoria per la Reggio BiC, che cede all’ultimo canestro contro l’Amicacci al termine di una gara intensa e combattuta fino alla sirena finale. A decidere il match è Tanghe, autore del tiro che vale il successo per gli abruzzesi: finisce 49-50 la penultima gara della.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Reggio Bic, colpo di scena al PalaCalafiore: Tanghe stacca l’AmicacciAl PalaCalafiore di Reggio Calabria, la penultima sfida della regular season si è conclusa con un ribaltamento brutale: l’Amicacci ha strappato una...