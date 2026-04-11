Serie A Milan-Udinese 0-3 | disfatta rossonera il Napoli secondo può aumentare il distacco

Nel match di Serie A, il Milan è stato sconfitto in casa dall'Udinese con un punteggio di 0-3. Questa è la seconda sconfitta di fila per i rossoneri, dopo quella contro il Napoli a Pasquetta, e la squadra di Allegri ha perso l'opportunità di mantenere il secondo posto in classifica. L'Udinese ha conquistato tre punti importanti a San Siro, portando a casa una vittoria netta.

Il Milan crolla in casa contro l’Udinese: i friulani passano a San Siro per 0-3. Seconda sconfitta consecutiva per la squadra di Massimiliano Allegri dopo quella di Pasquetta a Napoli, costata ai rossoneri il secondo posto. Primo gol dell’Udinese al 27', con Bartesaghi sfortunato nel deviare in porta un cross basso di Atta. Al 37' il raddoppio di Ekkelenkamp, di testa su assist di Zaniolo. Il terzo gol nel secondo tempo, al 71', con il rasoterra di Atta che inganna Maignan sul primo palo. Fischi del Meazza per Leao, sostituito al 77' da Loftus-Cheek. In classifica il Milan resta al terzo posto con 63 punti, ma deve ora guardarsi le spalle per un posto Champions, con Como e Juventus che potrebbero ridurre le distanze rispettivamente a -2 e -3.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Serie A, Milan-Udinese 0-3: disfatta rossonera, il Napoli secondo può aumentare il distacco Leggi anche: Serie D, Oltrepò-Milan Futuro 0-1: il primo gol in maglia rossonera di Sardo porta il Diavolo al secondo posto Primavera, pagelle Hellas Verona-Milan 4-1: disfatta rossonera. Malissimo la difesa e BouyerSi è disputata, in mattinata, al 'Sinergy Stadium' di Verona, il match Hellas Verona-Milan, valido per la 23^ giornata del campionato Primavera 1...