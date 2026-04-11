Il presidente della Repubblica ha scelto i ventotto cittadini che rappresenteranno l’Italia come alfieri della Repubblica. Si tratta di giovani che si distinguono per aver dedicato parte del loro tempo ad aiutare gli altri, con quattro di loro provenienti dalla regione Campania. Questi ragazzi sono impegnati quotidianamente in attività di assistenza, cercando di rendere meno difficile la vita di chi si trova in difficoltà.

Per loro, la normalità è aiutare chi è in difficoltà, far sentire meno soli, prendersi cura ogni giorno del prossimo. Per questo un poco si meravigliano del riconoscimento: «Io, Alfiere della Repubblica?». Le nomine sono state diffuse ieri dal Quirinale: il capo dello Stato Sergio Mattarella ha conferito 28 attestati d’onore di Alfiere della Repubblica a minorenni che si sono distinti per comportamenti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà. Il tema dell’edizione 2025 era “Sperimentare e comunicare la solidarietà”. Giovanissimi di ogni parte d’Italia “impegnati”, lontani dal cliché che li vede assenti e svogliati. Come sottolinea una nota del Quirinale: «Gli adolescenti si confermano gli interpreti più sorprendenti e spontanei di questo valore.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Sergio Mattarella sceglie i 28 alfieri della Repubblica: ragazzi che aiutano gli altri, quattro sono campani

Sergio Mattarella sceglie i 27 alfieri della Repubblica: ragazzi che aiutano gli altri, quattro sono campaniPer loro, la normalità è aiutare chi è in difficoltà, far sentire meno soli, prendersi cura ogni giorno del prossimo.

Alfieri della Repubblica: chi sono i due torinesi tra i 28 giovani premiati da Sergio Mattarella per "senso civico, altruismo e solidarietà"Sono tutti adolescenti che, nel 2025, hanno saputo distinguersi a livello nazionale per “comportamenti ispirati a senso civico, altruismo e...