Il presidente della Repubblica ha nominato i 27 cittadini che riceveranno il titolo di “Alfieri della Repubblica”. Tra loro ci sono ragazzi che dedicano parte del loro tempo ad aiutare gli altri, con quattro provenienti dalla regione Campania. Questi giovani si distinguono per aver scelto di impegnarsi quotidianamente nel supportare persone in difficoltà, offrendo ascolto e vicinanza. Le nomine sono state ufficializzate in un momento di attenzione verso il senso di solidarietà e impegno civico.

Per loro, la normalità è aiutare chi è in difficoltà, far sentire meno soli, prendersi cura ogni giorno del prossimo. Per questo un poco si meravigliano del riconoscimento: «Io, Alfiere della Repubblica?». Le nomine sono state diffuse ieri dal Quirinale: il capo dello Stato Sergio Mattarella ha conferito 28 attestati d’onore di Alfiere della Repubblica a minorenni che si sono distinti per comportamenti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà. Il tema dell’edizione 2025 era “Sperimentare e comunicare la solidarietà”. Giovanissimi di ogni parte d’Italia “impegnati”, lontani dal cliché che li vede assenti e svogliati. Come sottolinea una nota del Quirinale: «Gli adolescenti si confermano gli interpreti più sorprendenti e spontanei di questo valore.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Sergio Mattarella sceglie i 27 alfieri della Repubblica: ragazzi che aiutano gli altri, quattro sono campani

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