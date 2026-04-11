Sabato 11 aprile torna in televisione la puntata del Serale di Amici 25. La trasmissione prevede esibizioni di studenti, interventi di ospiti e giudici, e momenti di confronto tra i partecipanti. Durante la serata sono stati annunciati i concorrenti eliminati e si sono svolte diverse performance dal vivo. La puntata si svolge in un clima di grande attesa, con numerosi momenti di intrattenimento e discussioni tra i protagonisti.

Sabato 11 aprile torna in onda Amici 25 con una puntata del Serale ricca di ospiti, esibizioni, grandi emozioni e dibattiti. Le prime puntate dello show hanno visto l’eliminazione di alcuni concorrenti molto amati: chi lascerà la scuola in questo nuovo appuntamento con il programma di Maria De Filippi? Amici 25, le anticipazioni della puntata dell’11 aprile. Grazie alle registrazioni della trasmissione sappiamo già in anticipo cosa accadrà durante il programma. A sfidarsi nella prima manche saranno la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano contro Emanuel Lo e Anna Pettinelli. Lo scontro farà finire al ballottaggio Gard e Alessio, ma a perdere sarà quest’ultimo che sarà dunque a rischio eliminazione. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Serale Amici 25, le anticipazioni dell’11 aprile: ospiti, giudici e chi è stato eliminato

Serale Amici 25, anticipazioni quarta puntata 11 aprile: chi è stato eliminato, ospiti e giudiciLe anticipazioni della quarta puntata del Serale di Amici 25, in onda sabato 11 aprile.

Serale Amici 25, le anticipazioni del 4 aprile: ospiti, giudici e chi è stato eliminatoIl 4 aprile torna il Serale di Amici 25 con una nuova puntata ricca di colpi di scena, sfide, ma anche momenti divertenti e tanti ospiti.

Amici 25, Ecco le Anticipazioni della prima puntata del serale 21 Marzo, Ecco Chi è stato eliminato

Temi più discussi: Amici 25: chi uscirà al ballottaggio alla terza puntata del serale?; Amici 25, anticipazioni terza puntata del serale: chi esce e chi rischia il ballottaggio; Amici 25 Serale, anticipazioni: eliminazione choc, un allievo in lacrime e show di Elisabetta Canalis; Chi saranno i nuovi eliminati del Serale di Amici 25?.

Amici 25 Serale, anticipazioni: bordate a Belen, tra Zerbi e Pettinelli volano uova e tre big a rischio addioOggi, sabato 11 aprile 2026, andrà in onda la quarta puntata del serale di Amici 25, talent condotto da Maria De Filippi: giudici ospiti, sfide e spoiler. libero.it

Registrazione Amici 25 Serale 2026| Anticipazioni ed eliminato 11 aprile: gli ospiti e i guanti di sfidaAnticipazioni registrazione Amici 25 di oggi 9 aprile 2026: cosa accadrà nel quarto serale? Gli spoiler sugli eliminati e gli ospiti ... ilsussidiario.net

Le anticipazioni della quarta puntata del Serale di Amici: le sfide tra i team, i nomi dei talenti a rischio eliminazione e l'elenco completo degli ospiti in studio con Maria De Filippi https://ebx.sh/iCZiar - facebook.com facebook

I bookmaker hanno già un favorito per il Serale di Amici 25 — questo nome potrebbe battere tutti. Indovinate chi x.com