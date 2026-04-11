Il Tribunale di Catania ha pronunciato la sentenza di primo grado in un procedimento relativo a un episodio di stupro di gruppo avvenuto il 30 gennaio 2024 nei giardini di Villa Bellini. La decisione riguarda tre persone condannate e una assoluzione. La corte, presieduta dal giudice Santino Mirabella, ha esaminato le prove emerse durante il processo. La vicenda ha suscitato grande attenzione nell’ambito locale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il Tribunale di Catania, attraverso la Seconda sezione penale presieduta da Santino Mirabella, ha emesso il verdetto di primo grado relativo ai drammatici fatti avvenuti il 30 gennaio 2024 all’interno dei giardini della Villa Bellini. Il processo riguardava la violenza sessuale di gruppo subita da una ragazza di tredici anni e le aggressioni perpetrate ai danni del suo fidanzato. I dettagli della decisione giudiziaria. Il collegio giudicante ha stabilito tre condanne e un’assoluzione con formula piena, quest’ultima decisa per non aver commesso il fatto. Gli imputati, tutti di nazionalità egiziana, dovevano rispondere... 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sentenza per lo stupro di gruppo a Villa Bellini: tre condanne e un’assoluzione

Stupro alla villa Bellini, Tribunale di Catania: tre condanne e un'assoluzioneTre condanne e un'assoluzione per non avere commesso il fatto la sentenza emessa dalla Seconda sezione penale del Tribunale di Catania, presieduta da...

Catania, stupro a Villa Bellini: tre condanne per l’aggressioneLa Seconda sezione penale del Tribunale di Catania, guidata da Santino Mirabella, ha emesso la sentenza relativa alla violenza sessuale di gruppo...

Temi più discussi: Stupro alla villa Bellini, Tribunale di Catania: tre condanne e un'assoluzione; Il verdetto si avvicina: il processo per lo stupro a Villa Bellini, sentenza il 10 aprile; Stupro alla Villa bellini: la sentenza in appello; Violenza sessuale su una tredicenne a Villa Bellini, tre condanne e un'assoluzione.

Catania, tre condanne e un’assoluzione per lo stupro alla Villa BelliniANSA - Tre condanne, per pene comprese tra quattro anni e otto anni e quattro mesi di reclusione, e un'assoluzione per non avere commesso il fatto. E' la sentenza della Seconda sezione penale del Tr ... catania.liveuniversity.it

Violenza sessuale su una tredicenne a Villa Bellini, tre condanne e un'assoluzioneTre condanne e un'assoluzione per non avere commesso il fatto: e' la sentenza emessa dalla Seconda sezione penale del Tribunale di Catania, presieduta da Santino Mirabella, nel processo sulla violenza ... rainews.it

Le decisioni del Tribunale di Catania sul processo per la violenza di gruppo alla Villa Bellini https://qds.it/violenza-sessuale-su-13enne-alla-villa-bellini-3-condanne-un-assolto/ - facebook.com facebook

Stupro alla Villa bellini: la sentenza in appello x.com