Sempre più vicini La Polizia un anno di lotta a crimine e reati

La Polizia di Stato ha celebrato il suo anniversario con due eventi in diverse zone della città. Dopo aver partecipato a una festa presso l’oratorio di Sant’Anna, si è svolta un’altra cerimonia al centro civico di Pontetetto. In entrambi i casi, sono stati coinvolti cittadini e rappresentanti delle istituzioni, sottolineando un impegno costante nella lotta al crimine e alla tutela della sicurezza pubblica.

Dopo l’oratorio di Sant’Anna, è stato un altro luogo ‘periferico’ a ospitare la festa per i 174 anni della Polizia di Stato: il centro civico di Pontetetto. Una frazione fuori dalla cerchia urbana, emblema della capillarità del lavoro svolto dagli agenti su un territorio dove in un solo anno sono stati 163 gli arresti e 892 le denunce. Ad aprire la cerimonia sono state proprio le testimonianze di alcune vittime, che in questura hanno trovato un amico e un alleato. Tra loro quella di Vinicio Fruzzetti, presidente di Aido accoltellato un anno fa in via del Battistero da tre minorenni. Ma anche quella del padre di un giovanissimo rapinato in centro storico e quella di una donna che – grazie all’aiuto degli agenti – è riuscita a ottenere una lettera di ammonimento per i vicini di casa, dopo aver subito stalking. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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QUANDO il CRIMINALE È PIÙ INTELLIGENTE della POLIZIA

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"Onorevole buona sera abbiamo bisogno di aiuto Prima traversa privata Via Filippo Maria briganti numero 1 . Sta diventando una discarica. Abbiamo i topi fino sotto casa. Abbiamo segnalato più di una volta anche alla polizia municipale ma nessuno prende p - facebook.com facebook