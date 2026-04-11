A Roma si discute dell’introduzione di una quarta luce sui semafori, un elemento che si aggiunge alle tre tradizionali. Questa novità riguarda un segnale supplementare che potrebbe indicare un’ulteriore fase del ciclo di funzionamento dei semafori. La novità viene valutata in alcune zone della città, dove si sta sperimentando questa nuova configurazione. Al momento, non sono stati forniti dettagli ufficiali sui tempi di implementazione o sugli obiettivi specifici di questa modifica.

Roma potrebbe essere una tra le grandi metropoli del mondo in cui inizierà la sperimentazione della quarta luce bianca per i semafori stradali. La novità è al momento allo studio, come conferma Roma Servizi per la Mobilità, la società pubblica creata dal Comune di Roma Capitale per gestire la pianificazione, la supervisione, il coordinamento e il controllo della mobilità pubblica e privata in città. La quarta luce dei semafori comporterebbe un investimento economico non indifferente, per il quale si potrebbe però attingere ai finanziamenti pubblici per le smart road. La quarta luce, infatti, è dedicata proprio alle auto connesse e autonome. La quarta luce dei semafori sarebbe bianca e posizionata nella parte bassa del dispositivo, sotto la luce verde. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Semafori, a Roma arriva la quarta luce bianca: a cosa serve

Cambiano i semafori, arriva la quarta luce: il bianco. A cosa servePer decenni sono stati uno degli elementi più riconoscibili del paesaggio urbano, quasi immutabili nella loro funzione e nella loro forma.

Semafori, in Italia arriva la quarta luce bianca: ecco dove e come funzioneràTutto fa pensare che presto potrebbero esserci interessanti novità per quanto concerne i semafori che regolano il flusso del traffico nelle strade.

ATTENZIONE: Arriva la 4ª Luce Bianca al SEMAFORO! Ecco cosa devi fare per NON sbagliare

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Semafori, rivoluzione in arrivo: anche a Roma si pensa al quarto colore (bianco)Semafori, arriva il quarto colore, il bianco: anche Roma valuta la novità che potrebbe rivoluzionare traffico e mobilità urbana. funweek.it

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